Torna la Champions, Repubblica: "C'è stata una sola nota stonata nella vigilia degli azzurri

vedi letture

Maltempo, prezzi alti, calendario fittissimo: queste le cause che spiegano i motivi del mancato sold out al Maradona per la sfida al Qarabag. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Per il Napoli è una degli appuntamenti cruciali della stagione, per l’importanza straordinaria della posta in palio, ma in occasione della sfida di Champions League di stasera (ore 21) contro il Qarabag non ci sarà la cornice delle grandi occasioni, a Fuorigrotta: obiettivo massimo 40 mila spettatori.

È questa l’unica nota stonata nell’umida vigilia degli azzurri, che ieri si sono allenati a Castel Volturno sotto la pioggia torrenziale e sono pronti a scendere in campo con tre obiettivi: confermare i segnali di ripresa mostrati contro l’Atalanta, rimanere in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di finale conquistando i tre punti e onorare con un successo la memoria di Maradona, nel giorno del quinto anniversario dalla sua scomparsa e nel suo stadio".