Hojlund, non solo il gol: dai passaggi ai duelli vinti, numeri al top al debutto
Ai piedi di Rasmus Hojlund. Neanche il tempo di arrivare, il 1° settembre scorso, e l'attaccante danese era dovuto riportare per gli impegni con la nazionale danese. Rientrato a metà settimana, ha svolto appena quattro allenamenti completi alle dipendenze di Antonio Conte. E tant'è bastato per essere tra i migliori in campo - con tanto di gol al debutto - al Franchi. Ottimi i numeri della sua partita, messi in evidenza da La Gazzetta dello Sport:
"Ottimo impatto di Rasmus Hojlund nel Napoli di Conte. L’attaccante danese sembra essere entrato rapidamente nei meccanismi dei campioni d’Italia al posto di Lukaku. Due i tiri in porta, 14 i passaggi positivi a fronte di 3 soli errori. Confortante anche l’impatto fisico: 9 duelli di cui 7 vinti. Anche in quelli aerei il centravanti ha fatto 2/2. Le palle perse con 6".
