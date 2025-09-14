Live 3ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: c'è Krstovic, out Camarda

vedi letture

Terza giornata di campionato, nuovo weekend di Serie A al via: dieci partite, emozioni e aggiornamenti in tempo reale. Qui su Tuttonapoli.net vi raccontiamo tutto, dalle probabili formazioni alle ultime notizie dai campi, minuto per minuto, fino alle formazioni ufficiali di ogni gara.

CAGLIARI-PARMA - Formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Gaetano; Folorunsho, Se. Esposito; Belotti. Allenatore: Pisacane

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabè, Sorensen, Ordonez, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

JUVENTUS-INTER - Formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Chivu

FIORENTINA-NAPOLI - Formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

ROMA-TORINO - Formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala. Allenatore: Gasperini

TORINO (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni.

PISA-UDINESE - Formazioni ufficiali:

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowksi, Kamara; Iker Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic

ATALANTA-LECCE - Formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; K. Sulemana, De Ketelaere; Krstovic. Allenatore: Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Sala, Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco

SASSUOLO-LAZIO, domenica 14 settembre ore 18:00

Dopo due sconfitte mister Grosso prova a cambiare qualcosa: Turati si riprende il posto tra i pali, sulla corsia destra pronto Coulibaly per Walukiewicz; in mediana invece Lipani e Koné possono scalzare Matic e Boloca. Per i biancocelesti, Sarri potrebbe preferire Cataldi a Rovella, quest'ultimo non è al meglio fisicamente.

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Turati; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Vranckx, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

MILAN-BOLOGNA, domenica 14 settembre ore 20:45

Max Allegri deve rinunciare ancora a Leao a causa del problema al polpaccio, quindi altra maglia da titolare per Gimenez con il nuovo acquisto Nkunku in panchina; non è al meglio Pulisic, sarà Loftus-Cheek a giocare a suppporto del messicano. A centrocampo esordio per Rabiot, insieme a lui Modric e Fofana. Nei rossoblu, il tecnico Italiano è orientato a fare due cambi rispetto all'undici che ha vinto contro il Como: ritorna Ferguson in mediana, sulla trequarti chance per Bernardeschi.

MILAN (3-5-2) probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

HELLAS VERONA-CREMONESE, lunedì 15 settembre ore 18:30

Negli scaligeri è la volta dell'esordio del super acquisto Gift Orban; in mediana Yallu è in vantaggio su Niasse. Per quanto riguarda la squadra di Nicola, attualmente a punteggio pieno, non dovrebbe vedersi Vardy dal primo minuto: ci si aspetta ancora Sanabria titolare in tandem con Vazquez. In mediana occhio a Sarmiento che può giocare al posto di Vandeputte.

HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Yellu, Frese; Giovane, Gift Orban. Allenatore: Zanetti

CREMONESE (3-5-2) probabile formazione: Audero; Bianchetti, Baschirotto, F. Terracciano; Zerbin, Collocolo, Grassi, Sarmiento, Pezzella; Sanabria, Vazquez. Allenatore: Nicola

COMO-GENOA, lunedì 15 settembre ore 20:45

Fabregas rischia di perdere Van der Brempt sulla corsia destra, si candida Smolcic per sostituirlo; sulla trequarti dovrebbe toccare di nuovo a Vojvoda, ma non è da escludere l'impiego di Addai. Per il ruolo di centravanti è ballottaggio Douvikas-Morata. Sponda rossoblu, Vieira potrebbe confermare in blocco l'undici della scorsa giornata: quindi ancora Ostigard in difesa e trequarti composta da Carboni-Stanciu-Ellertsson a supporto di Colombo.

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

GENOA (4-2-3-1) probabile formazione: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira