Testa già al Man City: Conte pensa a un cambio di formazione

Oggi alle 16:15Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Ieri sera il successo contro la Fiorentina, da domani subito in campo per l'allenamento in vista del Manchester City. Antonio Conte non concede riposo alla squadra e pensa già a un cambio di formazione, secondo il Corriere dello Sport: "La squadra è tornata di notte in città.

Mercoledi, poi, partirà per Manchester in charter dall'aeroporto di Capodichino e rientrerà giovedi, ancora in piena notte, dopo la partita. Cambi e rotazioni saranno valutati dopo aver analizzato le condizioni dei singoli, considerando anche le tossine dei quattordici nazionali. Di certo mancheranno gli infortunati Contini, Lukaku e Rrahmani. Possibile Olivera dal primo minuto al posto di Spinazzola".