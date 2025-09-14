Conte da brividi: si emoziona in conferenza ricordando il piccolo Daniele

vedi letture

Una volta terminate le domande dei giornalisti in conferenza, Antonio Conte ha fatto un gesto che ha toccato molti. Il tecnico del Napoli ha ricordato la scomparsa del piccolo Daniele avvenuta l'anno scorso, emozionato e con le lacrime agli occhi, il mister si è meritato gli applausi della sala stampa:

"Volevo solo ricordare Daniele... Io l'anno scorso non sono venuto in conferenza se ricordate, perché a fine partita ci avevano detto che purtroppo non ce l'aveva fatta questo nostro amico, tifosissimo del Napoli. Oggi sono tornato qua e sentivo un'aria particolare e volevo solamente ricordarlo. Lui starà sempre con noi, anche con i ragazzi nello spogliatoio, e volevo ricordarlo".