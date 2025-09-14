Hojlund già al top, Gazzetta: "Qualcuno si era fatto ingannare dal biennio allo United?"

"Che Rasmus Hojlund fosse un giocatore devastante lo sapevano tutti, dopo l’anno all’Atalanta. E se qualcuno si era fatto ingannare dal biennio sciagurato allo United – più per colpa del club che per propri demeriti – forse da ieri si è rimesso sulla retta via". La Gazzetta dello Sport oggi in edicola esalta Rasmus Hojlund dopo il debutto con il Napoli, con tanto di gol a Firenze. Ecco quanto si legge sulla Rosea:

"Hojlund è un centravanti straordinario, che sa fare tutto. Alla massima velocità, con qualità e intelligenza. Accorcia, distribuisce, prende botte, scappa in profondità. E senza sosta. Senza rifiatare. L’emozione lo ha forse sorpreso in avvio, ma poi è stato un crescendo di volate e scambi rapidi con De Bruyne, di ricerca della porta e del gol. Che puntuale è arrivato al 14’, da grande attaccante. Dettando prima il passaggio, resistendo poi alla carica di Pongracic e infine rimanendo lucido e freddo davanti a De Gea: bacio al palo e via alla festa".