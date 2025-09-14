Da Firenze: "Sonora lezione di calcio dal Napoli, divario che va oltre l'1-3"

vedi letture

Il Napoli e Conte hanno dato una sonora lezione di calcio alla Fiorentina e a Pioli nonostante il risultato indichi un "semplice" 3-1. A scriverlo è il sito Firenzeviola.it, riferimento dei tifosi viola, ammettendo l'enorme divario visto in campo: "La differenza nel primo tempo è stata nettamente superiore ai due gol di scarto finali, con la squadra viola che ha subito letteralmente la supremazia azzurra svegliandosi, se così si può dire, solo dopo la mezz'ora. Una condizione atletica e una approccio non all'altezza della partita né tantomeno dalle ambizioni di questa Fiorentina".

Ed ancora: "Il Napoli ha giocato 45 minuti e qualche sprazzo della ripresa, poi ha subito venti minuti di orgoglio, ma è stato chiaro a tutti che la preparazione della partita ha permesso ai campioni d'Italia in carica di superare senza troppi patemi una Fiorentina pericolosamente ancora in rodaggio. Sì perché se a un allenatore esordiente si può dare qualche alibi, a un allenatore preso per fare il salto di qualità si chiede qualcosa di più fin da subito".