Gazzetta ai piedi del Napoli: "Ingiocabile! Bellissimo e per gli altri incomprensibile"

Tre su tre e primo posto in coabitazione con la Juventus. Il Napoli di Antonio Conte non sbaglia un colpo e al Franchi cala un tris che vale tanto in termini di classifica quanto di fiducia. La Fiorentina, travolta dall’impatto partenopeo, ha potuto solo assistere al dominio azzurro, crollando sotto i colpi di un avvio devastante e di una ripresa altrettanto cinica. La Gazzetta dello Sport commenta così oggi in edicola:

"Non che potesse farsi chissà quali illusioni Pioli: questo Napoli è ingiocabile per tanti, figurarsi una Fiorentina nella quale alcuni uomini chiave (Fagioli, Comuzzo e Dzeko su tutti) sono fuori condizione e fuori posizione. E poi il gol arriva subito, dopo sei minuti, merito dell’aggressione immediata del Napoli e dell’errore in area di Comuzzo. [...] Viola sotto choc, incapaci quasi di superare la metà campo, e Napoli che si distende bellissimo e incomprensibile. Per gli altri, s’intende".