Hojlund già decisivo, Repubblica: "ADL non ha badato a spese per sostituire Lukaku"

All'indomani del successo del Napoli contro la Fiorentina al Franchi, tante copertine dei giornali sono dedicate a Rasmus Hojlund, arrivato all'ultimo giorno di mercato e subito decisivo. Al Napoli acquistare calciatori dalla Premier League porta bene, come sottolinea La Repubblica:

"Sostituito con l'operazione da 50 milioni che ha restituito alla Serie A Hojlund, portato via senza badare a spese al Manchester United. De Laurentiis ci ha preso gusto a fare shopping in Premier e l'innesto di un fuoriclasse come De Bruyne ha aggiunto una dose di autostima e personalità".