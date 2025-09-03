Hojlund subito dal 1'? Cronache di Napoli: "Insidia già Lucca"
La pausa delle nazionali terrà il campionato fermo per circa due settimane, con la ripresa della Serie A in programma per sabato 13 settembre. In quella data, nel posticipo delle 20:45, a sfidarsi saranno Fiorentina e Napoli e Conte avrebbe già messo gli occhi sulla sfida molto delicata per la sua squadra reduce dalla vittoria al fotofinish col Cagliari.
Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Cronache di Napoli in prima pagina, il nuovo arrivato Rasmus Hojlund starebbe già insediando Lorenzo Lucca per il ruolo di centravanti titolare per la sfida del Franchi. Intanto il danese ha scelto il numero che indosserà nella sua avventura in azzurro: sarà il numero 19.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeLista UEFA per la Champions: out Lukaku! Esclusi Mazzocchi e un nuovo acquisto di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com