Hojlund subito dal 1'? Cronache di Napoli: "Insidia già Lucca"

La pausa delle nazionali terrà il campionato fermo per circa due settimane, con la ripresa della Serie A in programma per sabato 13 settembre. In quella data, nel posticipo delle 20:45, a sfidarsi saranno Fiorentina e Napoli e Conte avrebbe già messo gli occhi sulla sfida molto delicata per la sua squadra reduce dalla vittoria al fotofinish col Cagliari.

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Cronache di Napoli in prima pagina, il nuovo arrivato Rasmus Hojlund starebbe già insediando Lorenzo Lucca per il ruolo di centravanti titolare per la sfida del Franchi. Intanto il danese ha scelto il numero che indosserà nella sua avventura in azzurro: sarà il numero 19.