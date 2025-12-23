Pagelle Neres, pioggia di 9! Che show: "Due capolavori, la Supercoppa è sua!"

David Neres show contro il Bologna. Doppietta e grande prova, vero artefice del trionfo della Supercoppa per gli azzurri.

Voto 8 per La Gazzetta dello Sport

"Samba e fantasia. Ci ha preso gusto, ma questi sono due capolavori: sinistro e giro da lontano, scavetto sottomisura. Immarcabile".

Voto 9 per il Corriere dello Sport

"Un uomo chiamato Supercoppa. Questo trofeo è soprattutto roba sua. Gol in semifinale, doppietta stratosferica e partita pazzesca in finale. E soprattutto, quanta tecnica, quanta fantasia, quanta qualità. Italiano decide di affidarlo a Lucumi che deve allargarsi per cercare di arginarlo, ma non ci riesce mai. E’ troppo veloce, troppo scaltro, sia nello stretto che nell’allungo ha una marcia in più. L’intesa con Hojlund è recente, invece sembra che i due stiano insieme da anni. Lavora bene anche in difesa".

Voto 9 per Tuttonapoli

"In avvio si lancia verso la porta ma non ha il cinismo per andare a concludere. Poi si scatena, diventando imprendibile. Segna un gol da cineteca da fuori, si ripete con un tocco sotto delizioso. Fenomenale".