Trionfo Napoli, Gazzetta: "Nessun morto da accompagnare, ma un bambino che rinasce"

La Gazzetta dello Sport elogia la prova del Napoli contro il Bologna e commenta così la vittoria della Supercoppa facendo riferimento alle parole di Conte dopo quel famoso match perso proprio a Bologna il 9 novembre scorso, di fatto l'inizio della rinascita azzurra: "Antonio torna a casa con la Supercoppa Italiana in braccio e un Napoli mai così vivo. Non c'è nessun morto da accompagnare, semmai un Bambino che sta per nascere; per i Campioni d'Italia è già Natale. Il Napoli di Riyadh è nato lì, con l'esame di coscienza imposto dall'allenatore allo spogliatoio, con il riassetto tattico che ha rimesso in vetrina esterni offensivi dimenticati".