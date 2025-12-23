Pagelle Conte, voti altissimi e c'è anche un 9: "Domina contro il Bologna e vince sempre!"

Voti altissimi per Conte dopo la vittoria della Supercoppa del Napoli. E' lui il trascinatore della squadra, l'architetto del secondo trionfo in un anno.

Voto 8 per La Gazzetta dello Sport

"Lo aveva detto: le finali si vincono. E questa di Riyadh la domina, togliendo ossigeno al Bologna. Decimo titolo personale, sempre più leggenda".

Voto 8 per il Corriere dello Sport

"Fa tutto il Napoli e lo fa bene, benissimo. Gioca un calcio dominante, attacca con forza, tecnica e fantasia, una partita così la gioca solo una grande squadra e il Napoli lo è. Un solo disappunto: il 2-0 è stretto, molto stretto".

Voto 9 per Tuttonapoli

"Alza un altro trofeo con una spedizione perfetta in Arabia. Forse il suo Napoli più bello".

