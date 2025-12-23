Pagelle Lobotka, voti altissimi sui quotidiani: "Direttore d'orchestra, non sbaglia un tocco"
Tutti promossi contro il Bologna ma, oltre Neres, c'è una ltro giocatore che ha voti altissimi: è Stanislav Lobotka.
Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport
"Si presenta sul palcoscenico di Riyadh con la bacchetta da direttore d'orchestra e con quella magica. Aggredisce alto, non sbaglia un passaggio".
Voto 7 per il Corriere dello Sport
"Nel primo tempo è meno appariscente del solito, però non meno presente. Pobega è il suo controllore, ma lo scozzese vince il duello senza tanti problemi già nei primi 45’. Poi, nella ripresa alza ancora di più il suo livello".
Voto 7,5 per Tuttonapoli
"Detta ritmi delle giocate e tiene sempre la posizione in maniera quasi misteriosa".
