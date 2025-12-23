Neres show, Gazzetta: "Kvara chi? David geniale e bomber, il Napoli è suo!"

vedi letture

David Neres si è preso il Napoli. Alle spalle, ormai lontano, il ricordo di Kvaratskhelia come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Niente esultanza a braccia larghe per aprire le ali. Stavolta, David Neres, le ali le ha messe a tutto il Napoli. E chissà se adesso potrà finalmente scrollarsi di dosso quell’ombra ingombrante del fenomeno Kvaratskhelia.

Non doveva essere lui a sostituirlo, eppure la sua scalata nel Napoli parte proprio dal lì, da un infortunio del georgiano che a dicembre di un anno fa gli concede l’occasione da titolare. E David non se l’era fatta sfuggire, mostrando in un mese tutto il manuale del talento cresciuto per le strade di San Paolo. Poi il calvario degli infortuni lo aveva estromesso dalla volata finale scudetto, non dai grandi protagonisti del quarto tricolore azzurro. Ma questa notte di Riad ha un sapore diverso, se è possibile più dolce. Perché David è stato trascinatore, oltre che goleador".