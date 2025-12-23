Zazzaroni: "Da bolognese deluso, il Napoli ha strameritato! Non c'è stata partita"

vedi letture

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato col suo editoriale la vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Bologna: "Ha strameritato il Napoli, è stato nettamente superiore, e lo scrivo da bolognese deluso. Deluso per la prestazione, ma orgoglioso di una squadra che non si può non amare. Perché dà sempre tutto, tanto. Hanno prevalso i valori tecnici: Conte ha alcuni giocatori di livello superiore (Neres, Lobotka, McTominay e Hojlund su tutti); Italiano, un gruppo fantastico e equilibrato.

Non c’è stata partita. Mi rallegro infine per l’annullamento della trasferta di Perth, non prima però di aver ricordato che quando si organizzano delle uscite così spiazzanti e “provocatorie” è necessario avere la certezza di trovare qualcuno ad attenderci all’aeroporto. Presi i biglietti?, e il passaporto? Azz, abbiamo dimenticato il bambino! Prima di esportare il nostro calcio, proviamo a migliorarlo, sennò va a finire come Napoli-Bologna: qualche migliaio di tifosi estemporanei che a un certo punto non vedevano l’ora di tornare nel loro compound".