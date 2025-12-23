Zazzaroni: "Da bolognese deluso, il Napoli ha strameritato! Non c'è stata partita"

© foto di Lorenzo Marucci
Oggi alle 09:20
di Fabio Tarantino

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato col suo editoriale la vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Bologna: "Ha strameritato il Napoli, è stato nettamente superiore, e lo scrivo da bolognese deluso. Deluso per la prestazione, ma orgoglioso di una squadra che non si può non amare. Perché dà sempre tutto, tanto. Hanno prevalso i valori tecnici: Conte ha alcuni giocatori di livello superiore (Neres, Lobotka, McTominay e Hojlund su tutti); Italiano, un gruppo fantastico e equilibrato. 

Non c’è stata partita. Mi rallegro infine per l’annullamento della trasferta di Perth, non prima però di aver ricordato che quando si organizzano delle uscite così spiazzanti e “provocatorie” è necessario avere la certezza di trovare qualcuno ad attenderci all’aeroporto. Presi i biglietti?, e il passaporto? Azz, abbiamo dimenticato il bambino! Prima di esportare il nostro calcio, proviamo a migliorarlo, sennò va a finire come Napoli-Bologna: qualche migliaio di tifosi estemporanei che a un certo punto non vedevano l’ora di tornare nel loro compound".