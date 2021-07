ADL si gode il suo investimento: ha una speranza su Osimhen

Aurelio De Laurentiis si gode e coccola Victor Osimhen, il più grande investimento nella storia del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Victor è già in buona forma, ai Dilettanti della Bassa Anaunia ha rifilato un poker nel primo tempo e ad ogni allenamento sembra far di tutto per conquistare Spalletti che l’ha messo al centro del suo progetto tecnico. De Laurentiis, ieri pomeriggio a bordocampo per l’allenamento, si gode il suo investimento, spera che possa essere trascinante con continuità dopo le disavventure dell’ultima stagione".