CdM - A Salerno si è avvertita l'assenza di Kvara: ecco perché sarebbe stato decisivo

Khvicha Kvaratskhelia non ha preso parte al derby contro la Salernitana, rimanendosene a Napoli, a causa dell'influenza. E la sua assenza s'è avvertita, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Inoltre Spalletti doveva fare a meno delle incursioni di Kvaratskhelia, bloccato a casa dall’influenza, l’uomo che più di tutti in questo Napoli riesce a saltare l’uomo e a creare la superiorità numerica.

E infatti per quarantasei minuti si sente tanto l’assenza del georgiano sulla fascia sinistra, anche perché il suo sostituto Elmas solo in un paio di occasioni prova a superare l’avversario ed è soprattutto Mario Rui a cercare di far saltare la compattezza della linea difensiva della Salernitana spesso composta da… dieci uomini per i rientri di Dia e, soprattutto, di un generoso Piatek".