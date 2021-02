CdM - ADL non vuole più mettere pressione: ha messo in conto ulteriori passi indietro

Oggi Aurelio De Laurentiis sarà allo stadio Diego Armando Maradona per stare vicino alla squadra e assistere al derby campano con il Benevento. Lo conferma anche il Corriere del Mezzogiorno: "De Laurentiis torna al fianco della squadra, ma senza alcuna pressione per la qualificazione Champions, il presidente ha anche messo in conto l’eventuale e ulteriore «passo indietro». Ma è evidente che si aspetta una reazione d’orgoglio".