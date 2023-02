Cdm - ADL sta comprando casa a Posillipo e riceverà cittadinanza ononaria

Sta diventando sempre più napoletano Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta diventando sempre più napoletano Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, infatti, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, "sta per compiere l’ultimo passo della sua (completa) napoletanizzazione: prendere casa per la famiglia all’ombra del Vesuvio. Sulla collina di Posillipo, per la precisione. Non troppo distante da dove abitò Diego Armando Maradona, si dice". Inoltre il presidente potrebbe ricevere cittadinanza onoraria per lo scudetto.