Mercato Napoli scoppiettante, pronti otto acquisti: ecco gli slot in cui si interverrà

vedi letture

Il Napoli prepara un mercato scoppiettante: ci saranno otto acquisti per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dllo Sport: "Ci sarà da divertirsi e ci sarà tanto da lavorare per il ds Manna. Il mercato del Napoli, con il ritorno in Champions League e gli impegni che aumenteranno, sarà intenso, ricco.

Tanti calciatori saluteranno, altri sono in arrivo. Volti nuovi, colpi attesi, molteplici trattative per rinforzare l’organico ma soprattutto aumentarlo nella sua profondità dato che crescerà il numero di partite e tornerà l’impegno durante la settimana. La lista è lunga ed è parallela alle uscite. Il Napoli lavora per l’arrivo di un portiere, un terzino, due centrocampisti, due esterni e un altro attaccante oltre al colpo De Bruyne.