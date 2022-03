CdM - Allarme carattere: due calciatori testimoni dei continui ‘up and down' della squadra

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova ad analizzare il ko col Milan cercando di individuare cause alla base della sconfitta

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova ad analizzare il ko col Milan cercando di individuare cause alla base della sconfitta: "La solitudine dell’attaccante nigeriano, abbandonato a se stesso come un predicatore nel deserto è - e non da ieri - un problema del Napoli. Così come il problema caratteriale della squadra, spesso incapace di imporre il proprio gioco. I continui up and down delle prestazioni di Insigne e Zielinski sono la testimonianza più concreta dell’altalena dei risultati".