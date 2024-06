CdM applaude la comunicazione di Conte: "Avete visto quando ha usato il 'noi'?"

vedi letture

Si è preso il Napoli ponendosi in connessione con la cultura e i sentimenti della città. Ha parlato con tutti i calciatori prima di iniziare

Applausi ad Antonio Conte e alla sua comunicazione. All'indomani della conferenza stampa di presentazione del manager salentino, il Corriere del Mezzogiorno si esprime così e tesse le lodi dell'ex Juventus e Inter: "Al centro della città, nella piazza che più di tutte rappresenta la storia, l’essenza, la solidità di Napoli, Conte ha parlato per la prima volta da Palazzo Reale, un luogo iconico per la fascinazione del potere. Si è preso il Napoli ponendosi in connessione con la cultura e i sentimenti della città

[...] Conte ha parlato con tutti i calciatori prima di iniziare la sua avventura napoletana, il senso d’appartenenza traspare in ogni passaggio del suo discorso, quando usa il noi anche parlando della sciagurata scorsa stagione, ribadisce anche la connessione culturale e geografica