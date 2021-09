CdM avvisa: "La Samp gioca a ritmi alti, con intensità e ha interpreti di livello"

Non è un avversario da sottovalutare la Sampdoria, che in quest'avvio di stagione ha mostrato tanti aspetti positivi del gioco di Roberto D'Aversa. Ad avvisare il Napoli è oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "La Sampdoria gioca a ritmi alti, impiega intensità, contro il Milan e l’Inter (fermata sul 2-2) ha scelto di fare pressing alto accettando anche il rischio di concedere degli spazi quando gli avversari riuscivano a scavalcare le prime linee di pressione.

Contro l’Empoli D’Aversa ha scelto un altro abito tattico, non ha concesso campo ai toscani e poi ha vinto la partita con la qualità dei tanti interpreti di livello che può schierare in campo: Candreva, Quagliarella, Damsgaard e Caputo su tutti".