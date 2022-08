CdM - Biglietti polverizzati per il Monza: esaurite curve e distinti

Si preannuncia un Maradona caldissimo in vista della sfida al Monza. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si preannuncia un Maradona caldissimo in vista della sfida al Monza. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Già nei giorni scorsi, ad onor del vero, c’era stata un’impennata con i tifosi che sono riusciti ad acquistare il prezioso tagliando spinti anche dalle voci che vedevano un Napoli molto attivo sul mercato.

A due giorni dalla sfida di Fuorigrotta, infatti, è esaurita la disponibilità della Curva B e A superiore (costo 30 euro) che sono andate letteralmente a ruba e quella dei Distinti (50 euro). In via di esaurimento anche la Tribuna Nisida, mentre c’è ancora disponibilità per la Tribuna Posillipo. Resta una buona scorta di biglietti per la Tribuna riservata agli ospiti. Sono previsti circa 250 supporter del Monza che raggiungeranno il capoluogo partenopeo in pullman".