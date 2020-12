CdM - C'è un dato preoccupante sulle ultime cinque partite del Napoli

C'è un dato da analizzare sul momento del Napoli. Lo fa l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Gli azzurri per la quinta partita consecutiva hanno subito almeno un gol, la squadra concede poche occasioni ma il dato rivela un calo dell’attenzione in area di rigore. A livello offensivo il Napoli costruisce meno e conserva dei limiti nella finalizzazione perché anche nel deserto della proposta offensiva espressa contro il Torino Zielinski e Lozano avevano avuto le occasioni per far gol prima della magia del capitano".