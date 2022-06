CdM - Con buona pace di Spalletti, il Napoli ha scelto Meret: rinnovo a un passo!

Con David Ospina non c'è accordo per il prolungamento, così il rinnovo di Alex Meret è sempre più vicino. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

© foto di www.imagephotoagency.it

Con David Ospina non c'è accordo per il prolungamento, così il rinnovo di Alex Meret è sempre più vicino. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "La scelta tra i pali sembra essere fatta: Alex Meret è ormai ad un passo dal rinnovo con il Napoli fino al 2027. Con buona pace di Luciano Spalletti che non ha mai fatto mistero di prediligere un portiere abile con i piedi e di avere quindi una preferenza per Ospina.

Il portiere colombiano che si svincola il 30 giugno, però, non ha mostrato le sue intenzioni anche se al momento non risultano grandi offerte per lui. Meret, il cui legame con il Napoli scade nel 2023, ha sempre mostrato la voglia di restare ma vuole essere protagonista da titolare: ecco perché con nuove garanzie di centralità del progetto si starebbe accordando con il Napoli".