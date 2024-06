CdM - Conte considera solo Rrahmani tra i centrali a disposizione: in due verso l'addio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si va verso una vera e propria rivoluzione in difesa in casa Napoli. Oltre a Rafa Marin, il club azzurro ora punta ad Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso, altri due possibili titolari nel caso in cui le operazioni dovessero andare in porto. Questo perché sono diversi i difensori che potrebbero partire, a cominciare da Leo Ostigard e Natan. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Rafa Marin è soltanto il primo tassello della rivoluzione in difesa. Conte vuole tre volti nuovi considera soltanto Rrahmani una soluzione importante tra i centrali in rosa in attesa di definire il caso Di Lorenzo che per Conte è intoccabile. Ostigard e Natan possono partire, Juan Jesus può rimanere come sesto elemento del reparto se non ci saranno soluzioni in uscita".