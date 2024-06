CdM - Conte punta su una costruzione pulita e per questo vuole Di Lorenzo braccetto

Antonio Conte vuole fare di Giovanni Di Lorenzo il braccetto di destra titolare nelle sua linea a tre. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Conte vuole fare di Giovanni Di Lorenzo il braccetto di destra titolare nelle sua linea a tre. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "La ricerca della pulizia all’inizio dell’azione è un fondamento del calcio contemporaneo, Conte vuole difensori moderni, capaci di sviluppare gioco, anche per questo motivo pensa a Di Lorenzo sul centro-destra.

Dovrà continuare la missione diplomatica, guidata dal direttore sportivo Manna che ha avuto anche dei contatti con il capitano in ritiro con la Nazionale, per convincerlo a restare, dribblare il pressing della Juventus alimentato dalle telefonate di Giuntoli e Thiago Motta. Oggi l’agente Mario Giuffredi vola in Germania e probabilmente domenica all’indomani di Italia-Albania incontrerà Di Lorenzo per fare dal vivo un punto della situazione e studiare la soluzione migliore".