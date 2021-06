CdM - Dalla C all'Italia in 4 anni: la favola di Di Lorenzo

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla crescita di Giovanni Di Lorenzo: "Dalla C all'Italia in 4 anni: la favola di Di Lorenzo". Il terzino, titolare contro la Svizzera al posto di Florenzi, quattro anni fa giocava in Serie C, nel Matera. Da ragazzino lo chiamavano Bati-gol, giocava da attaccante nella Lucchese ma Padalino a Matera gli cambiò la carriera, utilizzandolo come terzino destro. Fu la svolta: prima la promozione sfiorata ai playoff, poi l'Empoli che lo acquistò per 600mila euro.