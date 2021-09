CdM - Demme corre verso il recupero: la data del possibile ritorno

Diego Demme potrebbe tornare a disposizione per la sfida alla Fiorentina il 3 ottobre. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Meret è già rientrato in panchina ad Udine, avanza anche il recupero di Demme. Da una settimana Diego realizza quasi tutti gli allenamenti in gruppo, nelle ultime due sedute ha partecipato anche alla partitina.

La sensazione è che si possa sottrarre qualche settimana rispetto ai piani, nella gara di Firenze del prossimo 3 ottobre potrebbe esserci" scrive il quotidiano.