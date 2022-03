CdM - Di Lorenzo vuole anticipare i tempi: una data nel mirino

Questa la previsione del Corriere del Mezzogiorno, che scrive così sulle condizioni del laterale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo spera di rientrare nella gara con la Roma in programma il 19 aprile. Questa la previsione del Corriere del Mezzogiorno, che scrive così sulle condizioni del laterale: "Stamane il terzino della Nazionale, che ha dovuto rinunciare ai play-off per il Mondiale, sarà visitato dal professore Mariani a Villa Stuart per accertarsi che non siano coinvolti i legamenti riguardo alla distorsione di secondo grado al ginocchio destro, come evidenziato dagli esami strumentali fatti a Coverciano.

Se sarà confermato l’esito degli accertamenti di lunedì, Di Lorenzo inizierà al più presto le terapie e il percorso di riabilitazione per ritrovare al più presto il campo, nel mirino c’è Napoli-Roma del 19 aprile: salterà Atalanta e Fiorentina".