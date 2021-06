CdM - Emerson Palmieri prima scelta: due le possibile formule dell'operazione

La prima scelta del Napoli è Emerson Palmieri, l’ha chiesto Spalletti per la fascia sinistra. Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sulla questione esterno mancino: "Sarebbe la scelta più opportuna per il rapporto con l’allenatore che lo valorizzò ai tempi della Roma, l’esperienza internazionale e anche l’intesa con Insigne costruita in Nazionale.

Ci sono due strade: l’acquisto a titolo definitivo se Emerson Palmieri (in scadenza fra un anno al Chelsea) s’accontenta di un ingaggio più basso dei 4,5 milioni di euro percepiti dai Blues o la formula del prestito stile Bakayoko. Al momento c’è soltanto Mario Rui a disposizione per il raduno del 12 luglio, il terzino sinistro portoghese vuole riscattarsi dopo aver perso anche l’Europeo".