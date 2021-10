CdM esalta Osimhen: "E' dominante, stressa gli avversari. Spalletti gli ha chiesto una cosa..."

Elogio a Victor Osimhen sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, focus tecnico sul centravanti del Napoli: "Non ci sono solo i gol, c’è la sensazione di dominio trasmessa da Osimhen, nello stress che genera per gli avversari, costretti all’ansia di scappare dietro per coprire il suo attacco alla profondità oppure di accelerare la giocata per sfuggire al suo intenso pressing. Spalletti nelle sue lezioni individuali gli ha chiesto un lavoro importante nella fase di non possesso".