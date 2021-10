Cdm - Furto Panda, Spalletti sereno: sa che può accadere ovunque

Ieri mattina Luciano Spalletti è uscito dall’Hotel Britannique per recarsi a Castel Volturno ma non ha trovato la sua auto, la vecchia Fiat Panda con cui gira in città da un po’ di tempo, scrive il Corriere del Mezzogiorno spiegando che Spalletti di solito parcheggia in garage, ma giovedì sera era rientrato tardi e ha deciso di lasciarla nei pressi dell’hotel. Qualche giorno fa è accaduta una cosa simile alla moglie di Demme in zona Virgiliano, ma le forze dell’ordine escludono qualsiasi correlazione tra i due episodi. Spalletti - si legge - ha digerito la delusione, sa che purtroppo queste disavventure possono accadere ovunque e si è concentrato sul campo.