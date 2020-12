CdM - Gattuso lascia in panchina Fabian: scelta la formazione contro l'Inter

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova ad anticipare quelle che saranno le probabili formazioni della sfida tra Inter e Napoli. Per Gattuso, spazio al 4-2-3-1 con Demme e Bakayoko in mediana e Lozano stavolta titolare con Insigne e Mertens. Ago tattico della bilancia sarà ancora una volta Zielinski, trequartista dietro il belga con licenza di arretrare. Panchina inizialmente per Fabian Ruiz.