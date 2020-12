CdM - Gattuso leone in gabbia: dolore all'occhio riacutizzato ma non molla

Ecco la notte di Insigne e del Napoli, che può e deve passare se l’obiettivo resta quello di mantenersi nelle zone alte della classifica. Scrive così sul momento della squadra azzurra l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La notte che Gattuso trascorre come un leone in gabbia per il problema all’occhio che si è riacutizzato, senza mai mollare. Provando a far trascorrere veloci le ore difficili della notte. In ritiro c’è un gruppo forte ma probabilmente inconsapevole.

E c’è un’idea di sofferenza ancora da sviluppare. Ci sono i fantasmi del passato, la rabbia per una partita mai giocata contro la Juventus. Ci sono infortuni e punti persi. Troppi punti persi. E poi il volto e la voce di capitan Insigne a dare speranza".