CdM - Ghoulam di nuovo ad alti livelli: per il Sassuolo è in ballottaggio

"Il ritorno di Ghoulam ad ottimi livelli è una delle più belle notizie delle ultime partite, Faouzi è in vantaggio su Hysaj per la fascia sinistra". Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul ballottaggio sulla corsia sinistra per la sfida al Sassuolo: "Sarebbe un segnale forte riguardo ai suoi progressi, Ghoulam non gioca due gare consecutive da titolare dal 6 ottobre 2019, Ancelotti lo schierò dal primo minuto contro Brescia e Torino.

La catena di sinistra contro Granada e Benevento ha funzionato molto bene, Gattuso vuole continuità contro un avversario di livello superiore, la palla passa al responso supremo del campo" si legge sul quotidiano.