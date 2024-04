CdM - I problemi sono ovunque: Calzona non ha sistemato nulla

Notte fonda per il Napoli, che a Empoli ha palesato problemi da ogni punto di vista, sia difensivo che offensivo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno

Ciò che spingeva la fretta rientrata di Calzona era la sua convinzione, dichiarata nel pre partita e del tutto confermata dai primi 45 minuti di gioco, che la crisi della difesa cominci a centrocampo. E' lì che bisogna tamponare, filtrare, fermare.

Quando i giocatori dell’Empoli ripartono, superano la metà campo indisturbati, arrivano lanciati davanti ai difensori, che sono sempre in difficoltà. Ma non è che nell’altro senso di marcia le cose vadano meglio: ci si affida a lanci lunghi ma non se ne imbrocca uno. Per non parlare dei cross: Di Lorenzo e Politano hanno dimenticato l’arte. Al decimo minuto di gioco la sensazione è che al Napoli potrebbe toccare la proverbiale imbarcata. In effetti nel corso del primo tempo si viene graziati almeno altre due volte. Ovviamente ci sono fischi dei molti tifosi presenti e ce ne saranno a fine partita".