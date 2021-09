CdM, il fondo di Scozzafava: "C'è un filo (non sottile) che lega Spalletti e Mazzarri"

Walter Mazzarri è stato il primo allenatore a regalare un trofeo al Napoli nell'era-De Laurentiis (la Coppa Italia), Luciano Spalletti l'ultimo a sedersi sulla panchina azzura. Due toscani completamente opposti, ma legati da un filo, come scrive oggi in edicola Monica Scozzafava nel suo fondo per il Corriere del Mezzogiorno:

"Resta però un filo (non sottile) tra il primo e l’ultimo. Mazzarri e Spalletti: c’è continuità tra gemelli diversi, nonostante siano trascorsi dieci anni. Testa e cuore, ragione e sentimento. Opposti che s’attraggono: Spalletti tante parole, sorrisi e ironia. Arte della comunicazione; Mazzarri, l’idealista che non distende quasi mai i muscoli del viso, preferisce il silenzio del mare al clima salottiero.