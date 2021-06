CdM - Incontro Formisano-Borriello: si pianifica l'inaugurazione del Maradona

"Il 12 luglio si riparte con il raduno, i tamponi, i test atletici, il 15 ci sarà la partenza per Dimaro ma il cuore pulsante del Napoli è sempre Fuorigrotta e, prima che gli azzurri ricomincino il proprio percorso, ci sarà l’inaugurazione del Maradona". Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che cerca di fare il punto sull'argomento: "L’amministrazione comunale ha atteso tanto per organizzare quest’evento perché sin dalla triste data del 25 novembre 2020 (la morte di Diego Armando Maradona) c’era l’intenzione di fare il battesimo ufficiale col pubblico.

Nel corso di questi mesi sono nate tante idee, la più affascinante riguarda l’amichevole col Boca Juniors. I tempi non sono molto lunghi, tutto va organizzato prima di un mese, quindi è più probabile che si opti per un evento meno complicato da imbastire. Ieri ci sono stati contatti tra l’head of operations del Napoli Alessandro Formisano e l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. La macchina organizzativa è partita, nel corso di questi mesi sono stati coinvolti anche Maradona Junior e leggende storiche del Napoli come capitan Bruscolotti".