CdM - Insigne cerca continuità, con Gattuso può replicare la sua migliore stagione azzurra

Lorenzo Insigne corre verso il recupero. Il capitano azzurro sta lavorando per rientrare, gli obiettivi personale per Insigne in questa stagione sono ormai chiari, come ci spiega oggi Il Corriere del Mezzogiorno: "La missione di Insigne è acquisire continuità, riuscire a dare seguito alle prestazioni da leader tecnico come quella di Benevento, con Gattuso può replicare quanto fatto nella stagione 2016-17, la migliore da quando indossa la maglia azzurra. Era la seconda annata con Sarri in panchina e Insigne realizzò 20 gol stagionali".