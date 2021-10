CdM - Insigne, le grida arrabbiate sul rinnovo non lo toccano: è lui il volto del Napoli

In un periodo in cui si parlava troppo di aspetti extra-campo, Lorenzo Insigne ha dato dimostrazione del fuoriclasse che è con un gran gol e un bell'assist contro il Legia Varsavia. A esaltarne le gesta è oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno:

"Lorenzo Insigne è il volto del Napoli, quello delle copertine che vogliono la città sempre un po’ scugnizza, ribelle, cuore del suo cuore. Fare il profeta in patria è sempre più complesso che farlo altrove, si sa; dove le pressioni sono minori, gli occhi addosso – tanto cari ai napoletani – pure. Le voci (più che voci, le grida, pure piuttosto arrabbiate) che circondano l’affare del suo rinnovo contrattuale sembrano non toccarlo".