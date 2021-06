CdM: "L’ audio choc sullo scudetto perso in albergo"

L’ audio choc sullo scudetto perso in albergo: il caso del 2018. SI parla di Inter-Juventus del 2018 sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La trasmissione «Le Iene» ha riportato con un filmato la vicenda al centro del dibattito. Attraverso l’ausilio di due persone non udenti, è stato ricostruito il labiale sui colloqui tra Valeri al Var e Orsato. «Ho controllato adesso, il contrasto c’è», «uuuh, check» e poi l’assistente Gallatini avrebbe detto: «Per me è giallo». Cosa si fossero detti l’arbitro e il Var in quegli attimi l’aveva chiesto Giuseppe Pecoraro, che all’epoca faceva il procuratore Federale? Gli atti gli furono consegnati solo sei mesi dopo senza l’audio dei colloqui tra la sala Var e l’arbitro in campo. Perché così tante contraddizioni?

Orsato ha ammesso l’errore dopo tre anni ma persiste un clima di poca trasparenza intorno ai fatti di quella gara. Perché i protagonisti non vogliono parlarne? Perché è stato negato per tanto tempo un colloquio tra Valeri e Orsato che invece il filmato delle Iene dimostra esserci stato?".