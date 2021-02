CdM - Manolas va a curarsi in Grecia: riabilitazione con suo terapista di fiducia

Il Napoli attende il rientro in difesa di Kostas Manolas. Il centrale era stato sostituito nel match di Marassi contro il Genoa per un trauma contusivo alla caviglia destra, con una previsione di circa tre settimane di stop. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Manolas è andato in Grecia per qualche giorno, seguirà con un suo terapista di fiducia il programma di riabilitazione concordato con lo staff medico.