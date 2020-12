CdM - Mertens, fissata la data di rientro a Napoli: domani Osimhen a Castel Volturno

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle situazioni di Osimhen e Mertens, entrambi out per infortunio: "Mertens è ancora in Belgio, dove sta svolgendo il percorso di riabilitazione per la caviglia sinistra, rientrerà a Napoli lunedì 4 gennaio. Osimhen, invece, ha festeggiato il suo compleanno in Nigeria: è atteso domani a Castel Volturno. Da verificare le sue condizioni per programmare il percorso del rientro.