CdM - Mertens scalpita: la sosta lo ha fatto crescere di condizione

Scalpita Dries Mertens che non è ancora riuscito a diventare protagonista in questa stagione a causa dei tanti problemi fisici. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il lavoro durante la sosta lo ha fatto crescere di condizione. Un’arma in più per trovare il gol, il Napoli in campionato va a segno da 32 partite. Presto verrà anche il suo momento.