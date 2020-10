CdM - Milik da sistemare a gennaio: resta la speranza Fiorentina

Arek Milik ed una sistemazione da trovare, magari a gennaio. Si parla dell'attaccante, rimasto al Napoli da separato in casa, sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Le liste sono state ufficializzate sia per campionato e Coppa Italia che per l’Europa League, Milik è fuori in entrambe e Giuntoli è già al lavoro per cederlo a gennaio, la Fiorentina, che non ha preso l’attaccante sul mercato, resta la speranza più concreta.