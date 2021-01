CdM - Napoli-Empoli, ampio turnover: spazio anche a Lobotka e Ghoulam

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno ha provato ad anticipare le scelte di Gennaro Gattuso per la sfida di oggi che vedrà di fronte il Napoli e l'Empoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Sarà una difesa sperimentale, Rrahmani godrà della tranquillità che trasmette un gigante come Koulibaly. [...] Il turn-over sarà ampio anche per il Napoli, sono pochi i giocatori a cui saranno chiesti gli straordinari: Meret tra i pali, Di Lorenzo squalificato contro la Fiorentina, Insigne e Petagna in attesa del pieno recupero di Mertens. Sarà un’occasione importante per chi ha giocato meno: Elmas dovrebbe giocare per la prima volta da titolare, anche Lobotka e Ghoulam avranno l’opportunità di dimostrare il proprio valore".