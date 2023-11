CdM - Occhio a Gollini: potrebbe spuntarla su Meret

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche dubbio in porta per Walter Mazzarri. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non c'è solo il dubbio attaccante per Walter Mazzarri per la sfida al Real Madrid.

Secondo il quotidiano è ancora aperto il ballottaggio tra Alex Meret, al rientro dopo l'infortunio, e Pierluigi Gollini che è reduce da una buona prova contro l'Atalanta e potrebbe spuntarla nuovamente anche in Champions League contro il Real Madrid